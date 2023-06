Rocca | Roma Pride? Piattaforma politica | no al patrocinio

(Di martedì 6 giugno 2023) Ilè diventata "unaa cui la Regione non dà il suo". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco, a margine dell'evento "The Forest factor" ...

, 06 giugno 2023 "Le dichiarazioni rilasciate da Colamarino sono state una provocazione ... quindi non lo dice Francesco, ma anche le più grandi organizzazioni dei diritti umani. Io non posso ...Lo ha detto il presidente della Regione Lazio Francesco, a margine dell'evento "The Forest factor" a, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano conto della decisione di revocare il ...straordinario King maker, grazie a lui quest'anno ilPride sarà il più partecipato di sempre ". Così in una nota il Consigliere della Regione Lazio, Alessio D'Amato (nella foto). " Vedo che ...

Rocca: "Ridaremo il patrocinio al Roma Pride se chiedono scusa" - Lazio Agenzia ANSA

Una decisione seguita da molte polemiche. "Dopo averlo concesso, oggi (ieri, ndr) la Regione Lazio ritira il patrocinio a Roma Pride. Una schizofrenia di odio e discriminazione che la destra vuole ...(Agenzia Vista) Roma, 06 giugno 2023 "Le dichiarazioni rilasciate da Colamarino sono state una provocazione inaccettabile in riferimento a quella che le Sezioni Unite della Cassazione quest'anno hanno ...