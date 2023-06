Rivoluzione Milan | Cardinale caccia Maldini e Massara Ma Pioli resta

(Di martedì 6 giugno 2023) Le notizie più importanti pubblicate sulnella mattina di oggi, martedì 6 giugno 2023. Ribaltone assurdo e impensabile in Via Aldo Rossi

Bocciatura per Juve,e Roma: le rimandate.allo spareggio . Pagellone serie A: Napoli a pieni ... Ma merito va attribuito anche a De Laurentiis e Giuntoli per laazzurra che, ad agosto, ...Laoperata da Cardinale in società potrebbe stravolgere i piani ...FINE INCISO Gento è colui che fu match winner nella finale del 1958 contro il, siglando il ... legate allaungherese), all'età di 31 anni si trasferisce in Spagna. Gioca nel Real ...

LIVE MN - Rivoluzione Milan: Maldini e Massara verso l'addio, Pioli resta al suo posto. Più poteri a... Milan News

La rivoluzione arrivata in caso Milan - con gli addii di Maldini e Massara - ha scosso l'ambiente all'indomani della fine del campionato.Si aspetta solo l’ufficializzazione degli addii a Paolo Maldini e Frederic Massara. Al Milan, ieri, nel giro di poche ore si è consumata la prima vera rivoluzione americana dopo che erano tornate ai ...