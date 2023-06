Rissa ai Quartieri Spagnoli | spunta una mannaia | tre denunciati

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutocon, ieri sera, ai, a Napoli. Tre persone sono state denunciate dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti in via Concordia per una segnalazione di unain strada. Giunti sul posto, hanno visto diverse persone litigare tra loro riuscendo a bloccarne tre, mentre le altre sono riuscite ad allontanarsi. In particolare, una delle tre è stata trovata in possesso di unacon la lama lunga 23 centimetri nascosta sotto la maglietta. I tre – indiani di 33, 50 e 30 anni – sono statiper. Il primo, inoltre, è stato denunciato per porto di armi od oggetti atti ad offendere, mentre gli altri due anche per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato poiché ...

Testimoni riferiscono di una lite scoppiata all'improvviso, all'angolo tra via G. Battista Marino e via Pietro Jacopo De Gennaro. Un alterco tra giovani. Poi ad un tratto un uomo dà una testata al cap ...