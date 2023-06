Rissa a Pompei in via Lepanto | denunciate 3 persone

(Di martedì 6 giugno 2023)in via. Un gruppo diera impegnato a menarsi di santa ragione a calci e pugni. Qualcuno anche con i caschi da motoin via. Il fatto è accaduto il 3 maggio scorso di notte, quando gli agenti del Commissariato dihanno notato diverselitigare e darsele di santa ragione a calci e pugni, arrivando a colpirsi anche con i caschi al fine di aggredire gli altri. L’intervento dei poliziotti è stato rapido e hanno così bloccato tre cittadini napoletani, tra i 15 e i 20 anni. Li hanno denunciati per. Gli altri invece sono riusciti ad allontanarsi. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

. Gli agenti del commissariato di, nel transitare in via Lepanto, hanno notato diverse persone litigare tra loro colpendosi con ... tra i 15 e i 20 anni, e li hanno denunciati per, ...Sabato notte gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lepanto, hanno notato ... e li hanno denunciati per, mentre gli altri ...Sabato notte gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lepanto, hanno ... tra i 15 e i 20 anni, e li hanno denunciati per, ...

Rissa a Pompei, denunciati tre giovani napoletani ilmattino.it

Sabato notte gli agenti del Commissariato di Pompei, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Lepanto, hanno notato diverse persone litigare tra loro colpendosi con calci ...Maxi rissa nella serata di ieri a Pompei, le forze dell'ordine hanno notato dei giovani colpirsi con calci pungi, in tre sono stati denunciati ...