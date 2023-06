Da qui in poi arriva unadi 'argomenti a piacere'. Le scuole che 'cadono a pezzi', 'salario minimo legale', gli 'eroi della sanità' e i 'dei mutui'. Tutto insieme tanto nella ...di aumenti a due cifre per alberghi, ristoranti e pacchetti vacanze. E stangata vera e ... L'ondata deiè travolgente. E colpisce principalmente 5 settori: alimentari, bevande, casa, ...Riunione il prossimo 11 maggio alle 14.30 Pasta, prezzi alle stelle e. Per questo è stata convocata la Commissione d'allerta. La riunione è convocata il prossimo 11 maggio alle ore 14.30 al Mimit.

Rincari a raffica: perché frutta e verdura costano così tanto ilGiornale.it

Quest’anno gli italiani hanno consumato 4 chili di ortofrutta in meno rispetto al 2019. Il prezzo medio di acquisto su base trimestrale è aumentato dell’8% nel 2023 ...Prato e Carmignano i territori più colpiti dalla stangata in arrivo a fine anno. Il sindaco Bongiorno (Cantagallo): "Avrei preferito meno utili e bollette più basse" ...