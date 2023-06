Gianluca Rocchi , designatore della Can A, nel corso della conferenza stampa di fine stagione della classe arbitrale ha parlato delconcesso alla Roma nella partita contro lo Spezia , ammettendo: " L'arbitro è stato bravo a fischiare e a decidere dal campo, in una gara di una difficoltà estrema ...... tra errori (fallo di Messias in Torino - Milan e il mancato rosso di Hateboer su Leao) e decisioni corrette (fallo Milik su Lobotka e il recentesu Elin Roma - Spezia).'Per noi è unchiaro'. Lo ha detto il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a proposito dell'episodio tra Amian ed Elche ha portato al pesantissimodel 2 - 1 per la Roma contro lo Spezia. Un penalty che porta i giallorossi in Europa League a scapito della Juventus e costringe lo Spezia allo spareggio ...

Rigore su El Shaarawy in Roma-Spezia, Rocchi: "Tutto giusto, vi spiego" Corriere dello Sport

Il designatore della Can A, nel corso della conferenza stampa della classe arbitrale di fine stagione, ha parlato del penalty concesso ai giallorossi: ecco le sue parole ...Mancava una vittoria per essere sicuri di raggiungere la qualificazione alla prossima Europa League. Alla fine è arrivata grazie al rigore guadagnato da El Shaarawy e segnato da Dybala. La Roma chiude ...