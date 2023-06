Il ministro dell'Universita' e dellaBernini ha ricordato che il Governo sta mettendo a disposizione i fondi per sostenere la candidatura italiana "da 15 anni la comunita' scientifica lavora ......gli fu offerto di lavorare negli Stati Uniti lui rifiutò e da quella scelta sono nate alcune delle più grandi istituzioni scientifiche italiane e internazionali"."Allora noi - ha sottolineato-...aggiunge: "E' l'Italia che forse di recente abbiamo perso e che vogliamo recuperare". Quello ... del mondo delladella politica, della societa' e anche dei giornalisti". Ggz 06 - 06 - 23 ...

Ricerca, Meloni: l'Italia è capace di grandi imprese Agenzia askanews

Il sito scelto per la futura grande infrastruttura europea di ricerca delle onde gravitazionali è in Sardegna: 'Italia capace di grandi imprese, ...L'Italia si candida ufficialmente a ospitare l'Einstein Telescope, il più potente cacciatore di onde gravitazionali mai costruito. All'iniziativa, in Sardegna, era presente anche la premier Meloni che ...