Retroscena Kim | il colpo di scena che poteva cambiare tutto

(Di martedì 6 giugno 2023) In casa Napoli la testa è ormai già concentrata alla prossima stagione e la società parte con un obiettivo. Provare a trattenere i big. Il Napoli di Luciano Spalletti ha realizzato una stagione straordinaria. Il club partenopeo ha coronato un’annata da record con il tecnico che ha riportato il titolo a Napoli dopo oltre 30 anni di attesa. Numeri spettacolari e la capolista ha vinto lo scudetto con diverse giornate di anticipo, con la città in festa ormai da diverso tempo. Il tecnico toscano, insieme a Cristiano Giuntoli e Aurelio De Laurentiis, è stato protagonista di un’autentica impresa. Il club negli ultimi dodici mesi ha quasi dimezzato il monte ingaggi e ceduto i calciatori più esperti e illustri della rosa, riuscendo a sostituirli al meglio. Due dei colpi più importanti di Giuntoli sono il coreano Kim Min Jae ed il georgiano Kvicha Kvaratskhelia. Basti pensare che il primo è ...

Calciomercto SSC Napoli - Squalificato ma presente, potrebbe già essere l'ultima al Maradona questo Napoli - Sampdoria per Min - jae . Il difensore sudcoreano ha infatti una clausola rescissoria valida soltanto per l'estero e attivabile nei primi 15 giorni del mercato estivo. Intervenuto da Castel Volturno, l'inviato ...... con il racconto delle partite, le gesta, ie le dichiarazioni di tutti gli eroi dello scudetto appena vinto dal Napoli. Da Osimhen a Kvaratskhelia , da e Lobotka sino a Di Lorenzo, ...

Intervenuto a Castel Volturno, il giornalista Francesco Modugno, inviato Sky Sport, ha dichiarato: "Kim domenica sarà allo stadio con tutti i compagni, è squalificato ma sarà presente, per lui forse s ...Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha elogiato Kim e Anguissa durante il premio 'Inside the Sport 2023' a Coverciano.