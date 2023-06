... che però vuole che latratti direttamente con lui Ci Napoli 21/05/2023 - campionato di calcio ... Una sorta di indennizzo per il presidente del Napoli , per ripagarlo dellaanticipata ......nelle ultime stagioni nella Juventus Next Gen e potrebbe inizialmente essere promosso in prima squadra in attesa dellacontrattuale di Giuntoli con il Napoli. Il mercato dellaLa ...Il futuro di Max Allegri è ancora un rebus tutto da sciogliere: l'ultima indiscrezione de 'Il Corriere della Sera'. Chi pensava che la Juventus , giunta alle battute conclusive della stagione, avrebbe ...

Rescissione e Juve: Inter al tappeto Calciomercatonews.com

Una squadra come la Juventus può e deve fare molto di più, è la squadra più vincente del nostro campionato e una stagione così anonima come quella appena terminata non deve essere lo standard a cui i ...Il tecnico bianconero potrebbe sostituire Ancelotti nell'eventualità in cui l'emiliano dovesse accettare l'offerta della Federazione brasiliana c ...