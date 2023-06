Regione Lombardia non sarà al Pride | bocciata la mozione Paladini Sentinelli | “Mi scuso con le persone discriminate | dibattito umiliante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) Non ciuna rappresentanza istituzionale dellaalla parata del Milano2023, in programma per il 24 giugno. In Consiglio regionale infatti la maggioranza di centrodestra ha respinto lapresentata da alcuni gruppi di opposizione che chiedevano la presenza alla manifestazione per i diritti lgbtq+. Un no che arriva all’indomani della revoca del patrocinio da parte dellaLazio (sempre a guida centrodestra) e che così è stato motivato in Aula dal capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Christian Garavaglia. “Ilnon è uno strumento idoneo e serio” ha detto “per affrontare i temi afferenti alla sfera relazionale e sessuale, viste le manifestazioni allegoriche che tipicamente ne caratterizzano la parata”. ...