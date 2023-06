Regina Camilla | la sua reazione ai nuovi attacchi di Harry | “Cattiva? No | ferita”

Leggi su biccy

(Di martedì 6 giugno 2023) Se la faida tra Kate Middleton e laper adesso è solo un rumor (anche se molto insistente), quella tra la sovrana eè una certezza. Il duca di Sessuex tra gennaio e febbraio ha definito la matrigna ‘, pericolosa, disposta a tutto per arrivare alla corona, falsa, perfida e anche calcolatrice‘. Ma la consorte di Re Carlo ha saputo di tutti questi complimenti? Pare proprio di sì e a rivelarlo è stata la sua migliore amica (e accompagnatrice reale) Lady Lansdowne. La dama da decenni è al fianco dellae in una nuova intervista rilasciata al Sunday Times ha rivelato che la Parker Bowles èper le cattiverie dette da, ma che non intende farne un dramma. Camy ogni volta che vedrà ...