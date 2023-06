Real Madrid | Dani Carvajal | “Nessuna lista di sostituti del Real Madrid sarà cattiva”

(Di martedì 6 giugno 2023) 2023-06-06 00:43:01 Giorni caldissimi per il calcio spagnolo! EQuesto pomeriggio, nella Ciudad de la Raqueta, il dodicesimo torneo di beneficenza di Padelguidato dal Fondazione Clinica di Minorcain occasione del lotta contro il cancro al seno. In questa citazione, il Il dottor Angel Martin dare un assegno con Fondi raccolti alla Dott.ssa Laura G. Estvez, tramite il Fondazione MD Anderson Cancer Center Spagna. Diverse stelle dello sport si sono unite a questa causa, tra cui l’attuale calciatore delele; piace agli ex calciatori Iker Casillas, Ral Gonzalez, Javi Martinez, michele torre, Milinko Pantico, errore, “Mamma” Quevedo, Jordi Codina; e il tennista Feliciano Lópeztra molti altri, oltre a personalità come Bertn Osborne.. Nei minuti che hanno preceduto ...

...industriale comune Il leader degli industriali italiani al Copres Business Europe in corso a,... l'agenzia di notizie economico - finanziarie intime di Class Editori, tradurrà in italiano ...Con l'uscita di Asensio, ilpare intenzionato a riportare nella Casa Blanca il numero 10 rossonero. A Pioli dispiacerebbe perderlo, lo vedrebbe bene anche come possibile esterno d'attacco ...E' tempo di rinnovi in casa. Secondo i media spagnoli, Nacho avrebbe quest'oggi avuto un incontro con il Dg Josè Angel Sanchez e avrebbe acconsentito ad un prolungamento contrattuale di un anno con opzione per un'...

L'ultima partita di Benzema con il Real Madrid. Contro l'Athletic Club finisce 1-1 con il francese in gol su calcio di rigore. Il Real ha salutato anche Marco Asensio, Eden Hazard e Mariano Díaz.Il Tottenham Hotspur è diventato un solido ostacolo per il Real Madrid nel tentativo di acquistare Harry Kane durante la prossima finestra di trasferimento estiva. Il club londinese ...