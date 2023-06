Rdc | truffa nel Trapanese | 23 furbetti si dicevano senzatetto ma vivevano con persone abbienti

(Di martedì 6 giugno 2023) Beffa Rdc, la Gdf stana altri ventitrénel, che si aggiungono alla sterminata lista di assistiti dallo Stato con beffa. I finanzieri del Comando provinciale di Trapani li stanano con l’operazione Ghost house e fanno luce su unaall’Inps per oltre 230mila euro. Coniugi e intere famiglie che, dopo accertamenti “sul campo” (rilevamenti, sopralluoghi, appostamenti, pedinamenti), sono risultati illegittimamente destinatari del beneficio, con tanto di redditi e beni che ne smentivano il diritto a percepirlo. Ma procediamo con ordine. Rdc, l’ultimadeidel sussidio di Stato nelLe indagini della Gdf di Trapani sollevano l’ultimo velo su una beffa in corso dal minuto dopo il varo della misura del governo Conte. Un provvedimento fortemente ...

... che con l'operazione convenzionalmente denominata 'Ghost house' hanno fatto luce su unaall'... sopralluoghi, appostamenti, pedinamenti) hanno scoperto che numerosi beneficiari del, pur ...Le indagini della compagnia di Marsala hanno fatto luce su unada 110.000 euro e, grazie alla comunicazione all'Inps, hanno bloccato il pagamento di altri 120mila euro di sussidio. Come ...... perai danni dello Stato , ossia quando sono state fornite informazioni false, oppure sono ... o comunque di meritarsi und'importo maggiore; ed è per questo motivo che in caso di controllo ...

Rdc, truffa nel Trapanese: 23 furbetti si dicevano senzatetto ma ... Secolo d'Italia

Trapani, al termine di approfondite attività investigative, hanno scoperto una consistente truffa ai danni dell’INPS nella percezione del Reddito di Cittadinanza ...L'uomo, esponente di spicco della criminalità organizzata, era stato tratto in arresto lo scorso gennaio Ha continuato a percepire fino allo scorso mese di maggio il Reddito di cittadinanza malgrado f ...