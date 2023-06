Raw 05 06 2023 Dentro o fuori

(Di martedì 6 giugno 2023) Benvenuti ai lettori di ZW, la puntata di Monday Night Raw si è tenuta dall’ XL Center di Hartford, Connecticut. Lo show inizia con il WWE World Heavyweight Champion Seth Rollins che raggiunge il ring. Ricorda ai fan il match che vedrà in palio il suo titolo, e di come lo metterà in palio con delle Open Challenge. La prima richiesta è stata fatta dai Judgment Day, da Damian Priest. A interromperlo arriva proprio lo sfidante con Finn Balor. Lo definiscono un pagliaccio per il suo modo di vestire, ma poco gli importa dato che Damian sarà il nuovo campione al termine della puntata. Non gli serve avere Finn, Rhea o Dominik intorno per sconfiggerlo. Seth gli propone di non avere nessuno della stable a bordo ring per il match, e Priest accetta. Money In The Bank Qualifying Match: Becky Lynch vs. Sonya Deville (2,5 / 5) L’opener dello show, Becky Lynch e Sonya Deville si sono ...

Seth Rollins e Damian Priest si sono scontrati in un match valevole per il World Heavyweight Championship a RAW: ecco cosa è successo.Zoey Stark e Natalya si sono scontrate in un match di qualificazione al Money in the Bank Ladder Match: ecco cosa è successo.