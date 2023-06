Rapina | furto e droga | 18enne arrestato nei pressi del Colosseo

(Di martedì 6 giugno 2023) – I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, d’intesa con la Procura della Repubblica di Roma, hannountunisino, già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato dei reati diaggravata,aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La scorsa notte, i Carabinieri sono intervenuti in via delle Carine, neidel, dove un 19enne romano era stato appena derubato dell’IPhone da uno sconosciuto. Raccolte le descrizioni del malvivente, i Carabinieri sono riusciti a bloccare poco distante ilche è stato poi anche riconosciuto dalla vittima. Nelle sue tasche non è stato rinvenuto il telefono appena asportato ma sono stati trovati 13 involucri contenenti hashish e un ciondolo d’oro che, a seguito ...

...aveva denunciato il. Su disposizione della Procura la pistola è stata affidata alla Scientifica per le indagini balistiche che serviranno a chiarire se sia stata utilizzata per qualcheo ...... in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri per i reati di, lesioni personali, estorsione e. L'arresto ...... in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri per i reati di, lesioni personali, estorsione e. Il ...

Due arresti a Monte Compatri per estorsione, rapina e lesioni RaiNews

Simone Lopetti, 48 anni, è entrato in un bar di piazza San Calisto brandendo un coltello. È stato fermato dai carabinieri ...emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri per i reati di rapina, lesioni personali, estorsione e furto. Il provvedimento è stato emesso a seguito delle indagini, ...