Rai | tutti confermati tranne Fiorello | i vertici non sanno che pesci prendere con lui perché li ha costretti a

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 6 giugno 2023) Rai, la rivoluzione continua.rischia grosso? Ecco le sue ultime dichiarazioni in diretta a Viva Rai 2 La Rai è la televisione di Stato e, in quanto tale, ciclicamente deve attuare dei cambiamenti. La prossima stagione riserverà tante sorprese dal momento che già sono tanti i conduttori che hanno dato le dimissioni o sono pronti ad allontanarsi dal servizio pubblico per un po'. Tra questi il nome che ha fatto più rumore è indubbiamente quello del presentatore Fabio Fazio che ha lasciato in maniera definitiva il suo programma di punta Che Tempo che fa. Subito dopo di lui, anche Lucia Annunziata ha reso 'orfana' la domenica dei due principali protagonisti, andando via da Mezz'Ora in Più. Da giorni il pubblico si interroga su, lo showman siciliano che anima le mattine dicoloro che lo scelgono grazie a Viva Rai 2, ...