Ragusa | anziana morta da 10 anni | badante continua a prelevarne pensione

(Di martedì 6 giugno 2023) Palermo, 6 giu. (Adnkronos) – L’a cui faceva daerada 10ma una donna di Vittoria () hano alaintascando oltre 150mila euro. Lo hanno scoperto i finanzieri del Comando provinciale di, coordinati dalla locale Procura, che l’hanno denunciata. Secondo l’accusa la, nonostante la morte della pensionata avvenuta a maggio del 2012, in virtù della delega a operare sul conto corrente dell’e approfittando dell’erronea mancata trascrizione del certificato di morte da parte dell’Inps per un mal funzionamento tecnico del sistema informatico, avrebbe effettuato periodici prelievi sul conto deposito intestato alla defunta, dal ...

Ragusa, anziana morta da 10 anni: badante continua a prelevarne ... Adnkronos

