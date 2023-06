Raffaella Carrà | le cause della morte della grande showgirl ricordata a Oggi è un altro giorno

'Quando vidi la prima voltain televisione ballava il Tuca Tuca e i miei genitori erano seduti in poltrona nel salotto di casa divertiti e, al mio arrivo, imbarazzati'. Così Adriana Pannitteri, giornalista del ...Un'autentica rarità è invece questa versione swingata di "I Can't Get No (Satisfaction)" realizzata da: la showoman la registrò nel 1973, inserendola nel suo quarto album, "Scatola a ...E, sempre da oggi, arrivano per la prima volta sulle piattaforme digitali gli album di: "(1971)", "Senzarespiro", "Scatola a sorpresa", "Milleluci", "Felicità tà ...

Adriana Pannitteri racconta Raffaella Carrà, la ragazza perfetta leggo.it