Rafa Nadal | intervento chirurgico riuscito | quando tornerà?

(Di martedì 6 giugno 2023) Un, perfettamente, che dovrebbe riconsegnare al mondo del tennis una delle sue leggende ancora in attività:ha sostenuto a Barcellona un’operazione in artroscopia al tendine ileopsoas sinistro che lo ha tenuto fuori dalle gare da inizio 2023 (gennaio). Lo spagnolo dovrebbe tornare a calcare un campo, imbracciando la racchetta, tra cinque mesi. Se il percorso riabilitativo, ovviamente, procederà senza intoppi. Le parole della leggenda del tennis,: “Tornerò, se tutto va bene, tra cinque mesi” “Come sapete ieri sera sono stato operato – questo il messaggio cheha affidato, qualche giorno fa, ai suoi canali social ufficiali parlando dell’...

Su Alcaraz, questo il giudizio dello statunitense: "Penso sia migliore disul cemento. Ma non vedo nessuno che possa dominare sulla terra come. Quando giocavo con Borg, pensavo che nessuno ...Ruud, finalista lo scorso anno quando fu superato da, affronterà nei quarti il danese Holger Rune, numero 6 del mondo e del seeding, che sconfigge l'argentino Francisco Cerundolo, numero ...Vogliamo vederesano, nessun dubbio al riguardo, giocando per quello che ha annunciato essere ... Photo credits: Getty Images RafaelNovak Djokovic

Calvario senza fine per Rafa Nadal: altri cinque mesi di stop dopo l'operazione Sport Fanpage

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Nel territorio di Melbourne, agli Australian Open, dove ha trionfato per dieci volte in carriera detenendone il primato, è in realtà Rafa Nadal ad aver battuto, per ora, il serbo: ha raggiunto infatti ...