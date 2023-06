Questa foto di un arcobaleno sull’Arco di Trionfo per il mese del Pride non è reale

Leggi su facta.news

(Di martedì 6 giugno 2023) Il 5 giugno 2023 è stata pubblicata su Facebook ladi un’installazione simile a unposizionatadia Parigi. Chi ha condiviso l’immagine ha scritto un commento in cui si afferma che la scena mostra l’Arco di«ricoperto da un gigantesco», criticandone il significato. Il riferimento è alla bandiera, uno dei simboli più noti della comunità Lgbtq+. Inoltre, giugno è ildel, periodo in cui a livello internazionale si commemorano anni di lotta per i diritti civili e si promuove l’accettazione sociale e l’auto-accettazione delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender, asessuali, non-binarie e queer. L’immagine oggetto di analisi ...