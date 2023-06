Quattro trafficanti di migranti arrestati in Francia e Germania

Leggi su ildenaro

(Di martedì 6 giugno 2023) REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – I Carabinieri di Reggio Calabria, a conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia, hanno arrestato 4 afghani, accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e di esercizio abusivo dell’intermediazione finanziaria. Sono stati sequestrati, inoltre, il veicolo utilizzato per il trasporto deie il denaro profitto del reato.L’indagine è stata sviluppata avvalendosi dei canali di cooperazione internazionale, con particolare riguardo a Eurojust, sul lato giudiziario, che ha coordinato l’esecuzione di diversi ordini di indagini europei, comprese attività intercettive all’estero, nonchè le rogatorie internazionali. A collaborare i carabinieri reggini, in, il Direttorato per la lotta al crimine della Bundespolizei e, in, la Police Nationale, le ...