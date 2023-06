Quattro afghani arrestati per tratta di uomini | “Migranti nascosti nei furgoni e abbandonati in montagna di notte | senza acqua né cibo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023) “Pronto, senti fratello, loro sono arrivati a una quota. Hanno chiesto a tizio dove si trovano, il tizio gli ha detto che stanno ancora in Italia, non c’è la strada nella vicinanza e per scendere dall’altezza ci mettono cinque ore. Non hanno néné. Dicono venite a prenderci”. “Ma perché non hanno detto prima? Io sono molto lontano…”. “Fratello, tu sei in macchina e sei stanco. Immagina loro dalle 6 di mattina che camminano. Non hanno nemmeno, sono affamati”. “Senti fratello, ancora non mi avete dato i soldi”. “Fratello, ma le vite delle persone sono più importanti di soldi?”. “Tu dici che la loro vita e? importante per te, e perché non mi dai i soldi?”. Era spregiudicato Mohammad Younos Yawar, uno deicittadinimartedì dai carabinieri ...