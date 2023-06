Quarto | murales dedicato a Zielinski | l’omaggio è da pelle d’oca! – VIDEO

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 6 giugno 2023) Grande protagonista della cavalcata che ha portato fino al terzo Scudetto della storia del Napoli, Piotrnegli ultimi anni è divenuto uno dei totem per la squadra e per tutti i tifosi. Non poteva mancare un omaggio anche al centrocampista polacco, che questa sera aha avuto modo di ammirare ilche gli è stato. SSC Napoli v AC Milan – Serie A TIM Piotrof SSC Napoli during the Serie A TIM match between SSC Napoli and AC Milan at Stadio Diego Armando Maradona Naples Italy on 2 April 2023. Naples Naples Italy PUBLICATIONxNOTxINxFRA Copyright: xFrancoxRomanox originalFilename:romano-sscnapol230402 np5cI.jpgIlIlè stato scoperto proprio questa sera, con tanti tifosi che sono accolti per ammirare la bellezza del ...