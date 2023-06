Quartieri Spagnoli | tre persone denunciate per rissa

(Di martedì 6 giugno 2023)in strada, tree mannaia sequestrata durante l’intervento della polizia Ieri sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti in via Concordia per una segnalazione di unain strada. I poliziotti, giunti sul posto, hanno visto diverselitigare tra loro riuscendo a bloccarne tre mentre le altre sono riuscite ad allontanarsi; in particolare, una delle tre era in possesso di una mannaia con la lama lunga circa 23 cm occultata sotto la maglietta. Gli agenti hanno denunciato tre indiani, di 33, 50 e 30 anni, per; inoltre, i poliziotti hanno denunciato il 33enne per porto di ...

Claudia Villafane ha approfittato anche della sua presenza a Napoli per visitare il murales Maradona aied ha assistito a Napoli - Sampdoria in compagnia della moglie di Giovanni ...Il boss don Nicola Anzalone che incombe e gestisce il totonero sui, la Napoli degli anni '80 a fare da sfondo alla storia che vedrà alla fine Armando svelare il suo incredibile ...La vittoria dello scudetto corrisponde anche al successo di Napoli in tanti settori: mi si riempie il cuore a vederla piena di turisti con itrasformati dai giovani, cui nessuno ha ...

Festa scudetto Napoli, apoteosi ai Quartieri Spagnoli davanti al murales di Maradona ilmattino.it

Rissa con mannaia, ieri sera, ai Quartieri Spagnoli, a Napoli. Tre persone sono state denunciate dalla polizia. Gli agenti sono intervenuti in via Concordia per una segnalazione di una rissa in strada ...Raiz torna in tour con i Radicanto in supporto all'album solista Si ll'ammore è 'o ccuntrario d''a morte. Un tributo, assieme a Sergio Bruni ...