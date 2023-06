Quante Finali ha giocato la Fiorentina in Europa? Precedenti | vittorie e sconfitte

Leggi su oasport

(Di martedì 6 giugno 2023) Il gol di Barak ha portato di nuovo in alto la, l’ha portata in una finale europea dalla quale manca da 33 anni, in cui è successo di tutto e i tifosi della Viola hanno vissuto di tutto. Ma laha una grande tradizione, tanto è vero che è l’unica squadra ad essere arrivata in finale delle principali quattro competizioni UEFA, Coppa dei Campioni, Coppa delle Coppe, Coppa UEFA e adesso Conference League. La squadra di Bernardini La storia inizia con il trofeo più importante di tutti, la Coppa dei Campioni, nell’anno 1956-57. La meravigliosadi Fulvio Bernardini con Julinho, Montuori e Guido Gratton a centrocampo in semifinale vince nella tana della Stella Rossa a Belgrado ma in finale si trova di fronte i mostri. Il Real Madrid degli anni ’50 vince cinque Coppe dei Campioni consecutive e una di quelle ...