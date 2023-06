Quando viene pagato l’Assegno Unico di giugno 2023 | in arrivo anche il conguaglio | chi riceverà di più e chi meno

(Di martedì 6 giugno 2023) Pagamento assegno, date e ultime novità. Come ogni mese facciamo il punto circa il provvedimento di sostegno al reddito che, dallo scorso anno, ha sostituito, tra gli altri, gli assegni familiari (e tutta una serie di altre disposizioni integrative economiche a favore delle famiglie). Nel mese corrente ci sono diverse novità, una su tutte ilnei confronti dei beneficiari. L’INPS infatti, attraverso una nota, ha reso noto che sono state avviate le procedure di ricalcolo degli importi alla luce di alcuni parametri (come l’adeguamento dell’ISEE ad esempio): pertanto l’importo dipotrebbe subire variazioni. Ecco in che misura.INPS AssegnoUniversale, come funziona La circolare INPS del 9 febbraio 2022, n. 23 aveva ...

Assegno unico maggio 2023 perché non è stata pagata e quando Tag24

