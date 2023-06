Quando ho smesso di preoccuparmi e ho iniziato a masturbarmi | la recensione della dramedy su Netflix

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 giugno 2023) Ladihodie ho, divertentesvedese dai toni vivaci e ammiccanti che riflette con intelligenza sul ruolodonna in una società maschilista tanto fragile quanto spietata. Insieme al recente Blood & Gold (qui la nostra), susta spopolando da un paio di settimane una commedia svedese del 2022 passata un po' in sordina lo scorso anno. Progetto acquisito e non originale, il film è rimasto in classifica per diversi giorni, riscuotendo un discreto successo di pubblico, anche dovuto al suo curioso e ammiccante titolo. Ambientato nella splendida Stoccolma,hodi ...