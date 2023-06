Quagliarella ed il pianto | “Vi dico una cosa sulla gente di Napoli”

(Di martedì 6 giugno 2023) Fabioha smesso di essere un calciatore, ultima partita giocata è stata-Sampdoria del 4 giugno 2023. Lo striscione allo stadio Diego Armando Maradona, gli applausi a scena aperta al momento della sostituzione. Fabionon ha trattenuto le lacrime. Quelle emozioni le ha raccontate alla Gazzetta dello Sport: “Se avessi potuto scrivere la sceneggiatura di questo giorno, non l’avrei immaginata così bella, ma resta il rammarico per la retrocessione della Samp. Conosco bene ladi: se mi ha accolto così, lo ha fatto perché lo sentiva“. Poi Qugliarella ha aggiunto: “Da quando è uscito il calendario, l’estate scorsa, immaginavo l’ultima gara della stagione a. E pensavo: me la godrò ancora di più, noi già salvi… Invece è stato uno anno più che ...

