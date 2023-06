Quagliarella | ' C' è solo la Samp | pronto ad aiutarla in campo o fuori'

Quel giorno è arrivato, fatale che accadesse. ma non c'è mestizia nelle parole di Fabio, il bomber senza tempo. Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : ...Fabiosi racconta e lo fa al termine di una stagione difficile per la sua Sampdoria e che, ...Secolo XIX l'attaccante ha chiaramente informato tutti che se continuerà a giocare lo farà...Sampdoria insieme con gli altri 173 club membri dell'ECA e non. In palio c'è la t - shirt blucerchiata di Fabio, donata dalla società e autografata dallo stesso capitano. Clicca qui ...

Quagliarella: 'Continuo solo con la Sampdoria. Se smetto lo decido ... Calciomercato.com

E grande entusiasmo si legge anche dalle parole di Fabio Quagliarella, che ha dato la disponibilità ... Penso che un cambio possa portare solo entusiasmo. I compagni erano sbalorditi dal nostro tifo."Quagliarella: 'Per me c’è solo la Sampdoria. Se giocherò ancora sarà solo con la maglia blucerchiata'”, titola Il Secolo XIX. Il capitano del Doria si confessa: “Aspetto di parlare con la nuova propr ...