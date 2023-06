Puglianello pronta a festeggiare l’Autonomia comunale | Rubano | “Una necessità storica” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto Tre giorni di celebrazioni per rievocare un evento storico importante: la fine della dipendenza del comune dida San Salvatore Telesino. Un’autonomia che raggiunge i 75 anni di età. La presentazione c’è stata il 4 giugno, le celebrazioni, invece, ci saranno il 21, il 22 e il 23 di luglio. Tre giorni nei quali ci saranno eventi culturali ed enogastronomici con l’intitolazione di vie e piazze ai personaggi protagonisti di questo pezzo di storia di. Il 21 ci sarà l’intitolazione della piazza di via San Salvatore al sindaco Salvatore Rapuano, fascia tricolore dal 1957 al 1975. Il giorno successivo è previsto il corteo itinerante per la rievocazionedeldia cura del gruppo Teatro Civico ...