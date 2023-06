Puglia | maltempo | allerta per temporali Romagna e Marche | allagamenti Metaponto-Potenza | linea ferroviaria ancora interrotta Protezione civile | previsioni meteo

(Di martedì 6 giugno 2023) L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento dellae si riferisce alle zone inoggi in Italia. Nella nottenel ravennate, bomba d’acqua nel maceratese con evacuazione di persone.interrotto il tratto ferroviario, ciò che interessa direttamente il traffico da e per Taranto. Il dipartimento dellaha emesso per lal’con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sulle zone interne dellacentro-settentrionale, con quantitativi cumulati puntualmente moderati. Da isolate a sparse, anche a carattere di ...

Tra le zone della città più colpite dal, fa sapere l'amministrazione, ci sono via Pisacane ... Disposta inoltre allerta gialla in Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Sicilia, su parte di, ...Meteo prossimi giorni, fino a martedìal Centro - Nord. Peggiora poi in Sicilia Entrando ...in Piemonte ha provocato pesanti danni alle coltivazioni cereali e orticole mentre allauna ...Al pomeriggio temporali tra Molise,, Campania e Sardegna. In serata si rinnovano condizioni disui medesimi settori, tempo in progressivo miglioramento nella notte. Temperature minime ...

Puglia e maltempo, l'estate non vuole arrivare: allerta gialla per temporali fino a stasera quotidianodipuglia.it

L’immagine di home page è tratta da tweet del dipartimento della protezione civile e si riferisce alle zone in allerta oggi in Italia. Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...