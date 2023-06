INTRATTENIMENTO Su Italia 1 dalle 21.22. Per il ciclo Italia Uno On Stage, il one mandi Andrea, con i suoi inconfondibili monologhi su costume e societa', accompagnato dalla ...Ai musical, si affiancano glidei 'grandi mattatori' come evidenzia il cartellone: il primo ad esibirsi sarà il duo Pio & Amedeo per il loro 'Felicissimo'. Poi, fra gli altri: Andrea...... l'ex sindaco di Barzio Andrea Ferrari e Ferdinando '' Ceresa , gestore dell'area della Sagra ... passando da 20 artisti su 1 solo palco nel 2014 a 110 su 3 palchi (per un totale di 40 ore di) ...

Pucci Show, stasera in tv: scaletta e ospiti Today.it

We’ll send you a myFT Daily Digest email rounding up the latest Travel news every morning. I first came to Florence with a lover almost 30 years ago. It’s a romantic city, even more so than Venice, I ...Mary J. Blige was spotted on Instagram absolutely serving in an Emilio Pucci look that we’re swooning over.