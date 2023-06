(Di martedì 6 giugno 2023) . Anticipazioni e ospiti Questa sera, 6 giugno 2023, torna su1 Andreacon il suo, per il programma1 on stage. Dal Teatro Repower di Assago un one-man-in cui ilAndrea, con ritmo incalzante e senza filtri e continue interazioni con il pubblico, propone i suoi inconfondibili monologhi su costume e società accompagnato dalla musica della’s Band. Chi è AndreaAndreaè nato a Milano il 23 agosto del 1965. Il suo vero nome è Andrea Baccan. Prima di entrare a far parte del mondo dello, ha lavorato nella tabaccheria di famiglia a Milano. Poco dopo ha invece intrapreso la professione di ...

INTRATTENIMENTO Su Italia 1 dalle 21.22. Per il ciclo Italia Uno On Stage, il one mandi Andrea, con i suoi inconfondibili monologhi su costume e societa', accompagnato dalla ...Ai musical, si affiancano glidei 'grandi mattatori' come evidenzia il cartellone: il primo ad esibirsi sarà il duo Pio & Amedeo per il loro 'Felicissimo'. Poi, fra gli altri: Andrea..., ore 21:20 su Italia 1comico con Andreapronto a far divertire il pubblico. Di Martedì, ore 21:15 su La 7 Giovanni Floris alla conduzione di questo talk politico, nel quale ...

Pucci Show, stasera in tv: scaletta e ospiti Today.it

Pucci Show: lo spettacolo comico su Italia 1. Anticipazioni e ospiti del programma di Andrea Pucci in onda questa sera, 6 giugno 2023 ...Chi è la moglie (compagna, fidanzata) di Andrea Pucci: figli, vita privata, Priscilla Prado, ex moglie, anni, età, carriera ...