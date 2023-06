Psg | deciso il futuro di Galtier | Campos gliel'ha già comunicato

... cos'è successo veramente tra Cardinale e Paolo Maldini "È successo che la proprietà haper ... Bisogna essere consapevoli che campionati come la Premier League o squadre come Bayern,non si ...Se ho avuto offerte Sì, ma se haidi smettere le offerte non interessano più". Triste ... l'aveva imposta in precedenza in tutto il vecchio continente: Ajax, Juve, Inter, Barcellona,, ...... 496 gol e 204 assist tra Malmö, Ajax, Juventus , Inter, Barcellona, Milan,, Manchester ... ora saluta tutti: 'Honegli ultimi dieci giorni, non l'ho detto neanche alla mia famiglia . Da ...

IL PSG HA DECISO DI PUNTARE SU NAGELSMANN PER IL DOPO GALTIER - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Paris Saint-Germain non sarà più allenato da Christophe Galtier. A confermare l'indiscrezione è il quotidiano Le Parisien secondo cui Luis Campos avrebbe già informato il tecnico dell'esonero. La c ...Gianluca Di Marzio ha parlato in esclusiva con ilgiornale.it ricostruendo quanto successo tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini. Il noto esperto di mercato ha poi parlato di alcune trattative in vista d ...