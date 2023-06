Provincia di Benevento | 8 milioni di euro per il rifacimento delle strade e per un parcheggio in città

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente delladi, Nino Lombardi, ha approvato i seguenti provvedimenti per opere pubbliche per complessivi circa 8di: -progetto di fattibilità tecnica ed economica per il risanamento di un movimento franoso sulla Stradale n. 32: Incrocio Palati – Bivio Apice Vecchia per un importo complessivo di365.000; -progetto di fattibilità tecnico ed economico per lavori di adeguamento e di messa in sicurezza sulla stradale n. 62 collegante i Comuni di Circello e Castelpagano per un importo complessivo di6.000.000; -rimodulazione del progetto di riqualificazione e sistemazione della ex Statale 212 in territorio di Pietrelcina per un importo di ...