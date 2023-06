Provenzano Pd | ' Il governo Meloni ha il volto dell' Ungheria di Orban | inaccettabile'

(Di martedì 6 giugno 2023) Giuseppe, ex ministro per il Sud e responsabile Esteri del Pd, in un'intervista a La Repubblica ha parlato'atteggiamento del, contrario a qualsiasi forma di dissenso e ...

Giuseppe, ex ministro per il Sud e responsabile Esteri del Pd, in un'intervista a La Repubblica ha parlato dell'atteggiamento delMeloni, contrario a qualsiasi forma di dissenso e di ...Per il responsabile degli Esteri nella segreteria di Elly Schlein, ilè 'insofferente ai controlli e comprime gli spazi democratici'. Oggi il voto di fiducia alla Camera sulla stretta alla Corte dei conti per il Pnrr e la proroga dello scudo erariale Sullo ...'Avevamo denunciato le troppe ombre nel racconto di Piantedosi e delsulla strage di Cutro. Un'indagine giornalistica internazionale ora mette in luce anomalie ...su Twitter Peppe, ...

Provenzano: "L'Italia scivola verso l'Ungheria" Partito Democratico

Provenzano (Pd) contro il governo Meloni: "Non hanno capito che c'è una differenza tra governare e comandare. Non pensano di aver vinto le elezioni, ma di essere diventati i padroni dell’Italia".Per il responsabile degli Esteri nella segreteria di Elly Schlein, il governo è “insofferente ai controlli e comprime gli spazi democratici”. Oggi il voto di fiducia alla Camera sulla stretta alla Cor ...