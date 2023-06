Pronto il nuovo gruppo regionale contro De Luca | guida un ex Pd | riesplode il caso Caldoro

Leggi su anteprima24

(Di martedì 6 giugno 2023) Tempo di lettura: 3 minutiUnconsiliare in Regione Campania per rilanciare una più organica e incisiva opposizione al Governatore De, guardando conestualmente all’appuntamento elettorale del 2025. Muove da questo presupposto l’iniziativa politica che a breve dovrebbe vedere confluire nello stesso, “Moderati e Riformisti”, l’ex Governatore e per due volte sconfitto da De, Stefano, con Massimo Grimaldi che connel novembre 2022 avviò la battaglia a Forza Italia, quindi Gennaro Cinque nel 2020 eletto nella lista diPresidente, ma subito dopo passato almisto. E dell’attualemisto proviene anche Livio Petitto, consigliere irpino ex Pd e in rotta con De ...