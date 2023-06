Produttività e grandezza delle imprese Tabù da affrontare per la crescita

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 6 giugno 2023) È un’analisi corretta e apprezzabile quella proposta da Dario Di Vico sul Foglio di venerdì scorso. Per fortuna non c’è nessuna apocalisse alle porte dell’economia italiana. I dati Istat hanno confermato la tendenza alladell’occupazione e, in particolare, di quella stabile. Stime che trovano pari corrispondenza in quelle relative all’andamento dell’economia nazionale. È evidente che i due dati si sostengano a vicenda: un buon andamento economico generale è determinante nelladei posti di lavoro e anche nel ristabilire da parte degli imprenditori la fiducia necessaria a impegnarsi con i nuovi assunti a tempo indeterminato. Allo stesso modo, maggiori opportunità di lavoro stabile incoraggiano la spesa, i consumi e anche qualche possibile investimento, come la casa, attualmente frenato dalladei tassi sui ...