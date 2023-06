Prima contesta l’arbitraggio | poi colpisce un calciatore con schiaffi e pugni | paura alla partita di calcio

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 6 giugno 2023)la manata al volto aldella squadra avversaria, poi un violentosempre in pieno viso. Un’aggressione in piena regola che è costata atleta ben 30 giorni di prognosi. Protagonista della violenta vicenda un ragazzo di 23 anni che nel corso di unadiha pensato bene di far valere con la forza le proprie ragioni. Il suo comportamento non è però stato privo di conseguenze e gli è costato la misura del daspo. Provocano il caos al derby Lazio-Roma e aggrediscono i poliziotti: emessi 12 Daspo La violenza sul campo daI fatti sono avvenuti lo scorso 23 dicembre quando, in occasione di un incontro di, valevole per il campionato Eccellenza, tenutosi presso un impianto sportivo della provincia, il 23enne – residente a ...