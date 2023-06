(Di martedì 6 giugno 2023) Una mattina a dir poco rocambolesca quella che ieri ha visto protagonista un insegnante. L’uomo, originario di Siena ma residente a Lariano, ha seminato il panico alla guida di un’nel centro storico di Genzano. Ha dapcolpito duein, poi hato un pneumatico ed infine è scappato a piedi. Inseguito dagli agenti della polizia locale, l’uomo è stato fermato. Incidente mortale a Lariano, addio a Marina, il ricordo del Sindaco di Cori: “Una triste notizia che addolora tutti” L’allarme dei passanti e ilinA far scattare l’allarme alcuni passanti che avevano notato la scena. Tutto ha avuto inizio da via Sebastiano Silvestri quando l’uomo in stato confusionale, dettato forse dall’alcol o danze stupefacenti, ha ...

La patologiapiù di frequente gli arti inferiori, ma non solo: l'infiammazione può ... In ogni caso, come detto,di tutto bisogna rivolgersi all'esperto....socio Pino Caico sotto casa e gli spara quattro colpi di arma da fuoco di cui soltanto uno...societarie della ditta di onoranze funebri che i due gestivano insieme fino a poco tempo. ...In percentuale, un calo dello 0,25% ma ciò cheè l'inversione di tendenza che rispetto al ...929 miliardi, ma per lavolta si è ridotta rispetto alla stessa data dell'anno precedente. In ...

Prima colpisce due auto in sosta, poi buca una ruota: caos in strada, nei guai professore Il Corriere della Città

L’impegno del gruppo della pasta e dei dolci: i fondi destinati a ricostruire i centri sportivi per bambini e ragazzi spazzati via dall’alluvione ...Si immaginava che l’avrebbero fatta saltare come misura estrema per rallentare la loro avanzata prima che superassero il fiume e avanzassero verso sud, invece, è stata colpita nella notte tra 5 e 6 ...