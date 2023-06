ha preso in giro il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, definendo l'uccisione di 1.500 soldati in un solo giorno come 'un massacro infernale'. Ironicamente, ha ...Anzi, di vere e proprie farneticazioni del portavoce Konaschenkov: "fossero vere avremmo gia' distrutto l'intero pianeta terra", ironizza. Zelenskyche sia scattata l'annunciata ...A dirlo il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, checosì su Twitter le ... "Mine a Bakhmut contro Wagner"Le forze armate ucraine stanno riconquistano terreno a nord ...

Prigozhin smentisce Mosca: “Gonfiano i numeri sulle perdite ucraine e farneticano” Globalist.it

Yevgeny Prigozhin, il leader del gruppo paramilitare Wagner, ha liquidato come "fantasie" i rapporti sulle perdite ucraine dichiarate da Mosca, che sostiene di aver respinto due grandi offensive ...In atto la controffensiva voluta da Kiev. Non si tratterebbe però di un'operazione su vasta scala verso un'unica direttrice, ma di più operazioni per colpire in maniera minore ma su più aree del front ...