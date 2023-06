Pride Roma | la Regione Lazio revoca patrocinio | la polemica sulla gestazione per altri che in Italia non c' è

- - > IMAGOECONOMICA . Tutto nel giro di mezza giornata. Il sostegno convinto della Regione Lazio dato aldel 10 giugno, con tanto di patrocinio istituzionale, viene ritirato nel giro di poche ore anche se la giunta del Lazio "ribadisce il proprio impegno per i diritti civili". Una scelta, ...Leggi anche La Regione Lazio revoca il patrocinio alLa giunta regionale non intende sostenere manifestazioni che promuovano 'la pratica dell'utero in affitto'. Il sindaco di..."Sono furibondo. La Regione Lazio ha revocato il patrocinio al "2023" di sabato perché è sotto ricatto dei fascisti e dei leghisti". Alessandro Cecchi Paone risponde al telefono quando ha appena saputo che il presidente Francesco Rocca non ha concesso ...

Roma Pride, Regione Lazio revoca patrocinio: "Promuove utero in affitto" Adnkronos

L'amministrazione di centrodestra guidata da Francesco Rocca toglie il sostegno, resta quello del Comune al corteo di sabato 10 giugno. La polemica politica attorno alla gestazione per altri che una l ...Secondo il presidente della Regione Lazio la decisione è arrivata dopo il tentativo di strumentalizzare l'adesione alla manifestazione. E intanto a Padova apre il più grande Lgbt festival d'Italia ...