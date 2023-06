“Presto | sta male” Tanta paura all’Isola dei Famosi | si scopre cosa ha avuto la naufraga

Leggi su tuttivip

(Di martedì 6 giugno 2023) Una puntata piena di colpi di scena, di discussioni accesissime ed in particolare di sfide. L’ottava diretta de L’isola dei2023 ha incoronato prima finalista di questa 17esima edizione Pamela Camassa, in più leader del cast. Ore molto meno soddisfacenti per Alessandra Drusian, crisi di panico davanti a tutti. Sicuramente non è stata una puntata semplice per la cantante dei Jalisse, che ha visto l’eliminazione del marito, Fabio Ricci. Si era salvato contro Nathaly Caldonazzo, ma sull’isola di Sant’Elena è stata l’altra ad avere la meglio e lui è uscito. Panico per Alessandra Drusian durante una prova a L’isola dei2023. Isola dei, il malore delladurante la prova Non si vedeva un momento del genere dai tempi in cui Mercedesz Henger aveva debuttato nel format e in generale ...