“Presa una decisione su Salvo Sottile” Rai in fermento | il destino del conduttore

(Di martedì 6 giugno 2023) C’è sempre grandenella tv pubblica e ad essere coinvolto in questo giro di nomi di conduttori è stato anche. La Rai avrebbe preso infatti unaanche su di lui e a breve potrebbe essere annunciato tutto in via ufficiale, ma non tutto è ancora definito nei particolari. Le voci però sono sempre più frequenti e si è in attesa di ulteriori conferme in tal senso, che possano chiarire definitivamente la questione. Prima di occuparci die del suo futuro alla Rai, c’è una novità relativa a Monica Giandotti. TvBlog ha fatto sapere che potrebbe andarsene la presentatrice di Agorà. E a rischio ci sarebbe anche Giorgia Rombolà, che conduce quella estiva. E a proposito di Agorà Estate, potrebbero prendere il suo posto Poletti, Giovannini, Moriconi, ...

Rosa Perrotta gelosa del figlio Ethan: 'La bambina deve toglierci il pensiero' Rosa Perrotta... un club sandwich con il pollo e uno con il tonno,piadina al pollo econ formaggio ......ha parlato discelta che è 'un'offesa per i tifosi spezzini emancanza di rispetto per la città e la nostra provincia'. Il primo cittadino ha evidenziato come la decisione 'deve essere......della casistica e delle cause di accesso è emersa la necessità di migliorare lain carico dei casi complessi - principalmente anziani fragili e pluripatologici - che vi accedono: daparte ...

Presa Smart TP-Link: rendete Smart la vostra casa con soli 8€ Telefonino.net

Il General Manager di Autogrill Italia racconta a Tgcom24 dei nuovi concept innovativi ideati per soddisfare il palato dei clienti, con un occhio a salute e sostenibilità ..."Priorità a over 60, fragili e donne incinte. Da valutare copertura operatori sanitari, più esposti a virus e cruciali per funzionamento strutture" ...