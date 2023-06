Precipita dal sedicesimo piano e finisce su un terrazzo | morte choc nel grattacielo

All'improvviso si è buttato di sotto finendosedicesimo piano, a un'altezza di circa 50 metri, nel terrazzo del primo piano. Le indagini delle forze dell'ordine Subito è stato lanciato l'allarme ...Solo che vince Elly e Nardella siad accoglierla al grande corteo di solidarietà per i ... Dunque il nostro Dario si trova fuoriParlamento, fuori dai giochi nazionali e praticamente fuori ...Settimana29/5 al 4/6/2023 L'impegno della premier e del suo staff comunicazione ('la bestiolina di Meloni', qualcuno l'ha definita) paga. Fratelli d'Italia torna a crescere (29,4%, +0,4) nella ...

Precipita dal terzo piano, muore una donna Cronache Maceratesi

Donna 88enne di Macerata precipita dal terrazzo e perde la vita: inquirenti a lavoro per fare luce sulla vicenda ...“Eravamo tutti insieme per vedere le puntate in cui c'era la nostra Adriana. E lui era scatenato: 'Sei una p..., quando esci ti rovino'” ...