Prandelli | «Un gorgo di nulla dopo un gol | il vuoto nero Quel giorno ho smesso»

(Di martedì 6 giugno 2023) Cesareparla del suo addio al calcio al Corriere della Sera, in un’intervista a Walter Veltroni. «Era durante un Sampdoria-Fiorentina, a febbraio del 2021, stavamo dominando la partita poi, verso il settantesimo, ha segnato Quagliarella per loro. Inmomento ho provato una spaventosa sensazione di. Mi è mancato il respiro per dieci secondi. Credo di conoscere il sapore dell’adrenalina ma una esperienza così non l’avevo mai provata. Un, undi». La depressione, una sorta di attacco di panico “per troppo amore“, dice l’ex ct della Nazionale. Lo chiama proprio così. «Forse il troppo amore perla Fiorentina, il desiderio di strafare, di portarla fuori dai guai. Ho parlato con le persone che sanno gestire queste situazioni di stress ...