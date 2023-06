Prandelli | «Così ho scelto di non allenare più | mi è mancato il respiro Il patto con mia moglie Manuela prima della sua morte»

(Di martedì 6 giugno 2023) L’ex allenatoreFiorentina eNazionale: «Antonio Conte mi è stato vicino con un’umanità straordinaria. Ora sto bene, ma in panchina non tornerò più»

della Nazionale, Cesareracconta al "Corriere della Sera" come e perché ha deciso di non ... Credo di conoscere il sapore dell'adrenalina ma una esperienzanon l'avevo mai provata. Un ...ParlaCesarein un'intervista al Corriere della Sera in cui discute del suo addio alle panchine e del momento in cui ha deciso di dire basta. 'Durante un Sampdoria - Fiorentina, a ...Intervistato dal Corriere della Sera ,ha parlato del suo stato d'animo ma soprattutto ... Credo di conoscere il sapore dell'adrenalina ma una esperienzanon l'avevo mai provata. Un vuoto ...