Povere Creature! | il teaser italiano con Emma Stone svela la data di uscita

Leggi su movieplayer

(Di martedì 6 giugno 2023) Iltrailerdi, nuovo film di Yorgos Lanthimos conladiitaliana. Il primotrailere il poster del film di Yorgos Lanthimosno ladidella pellicola conche arriverà il 12 ottobre nelle sale italiane distribuito da The Walt Disney Company Italia. Ildell'adattamento dell'acclamato regista greco di The Lobster e Il sacrificio del cervo sacro anticipa le prime sequenze del film tratto dall'omonimo romanzo bestseller di Alasdair Gray che, per ...