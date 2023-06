Potenza | incidente sulla statale | auto si schianta contro un tir | morti due operai Stellantis

(Di martedì 6 giugno 2023) Tragedia in provincia di, dove due persone sono morte e un’altra è rimasta ferita in unstrada655 Bradanica. Le vittime sono duedello stabilimento di Melfi della. I due lavoratori si trovavano durante il cambio turno su un’utilitaria,tasi frontalmente con un tir per poi finire la sua corsaun guardrail. Secondo l’Anas, a causa dell’, avvenuto nei pressi di Lavello intorno alle 14, il transito lungo laè stato ”temporaneamente interdetto”. Oltre agli operatori sanitari del 118, sul posto sono intervenute anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per consentire “il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile”. In un ...

