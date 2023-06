Porti | Adsp Civitavecchia alza aliquota sovrattassa merci per finanziare antemurale

Oltre al Presidente dell'e al Segretario Generale Paolo Risso, erano presenti il componente designato dalla Regione Lazio, Arch. Roberto Fiorelli, il componente designato da Città Metropolitana ..."La riforma deisi mette in movimento. Alla riunione della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale i presidenti dellehanno votato per la creazione di una commissione per ...In una graduatoria dei 200europei, redatta lo scorso anno e rappresentativa del peso di ogni scalo in relazione alle ...la notizia dell'intervenuta aggiudicazione da parte della locale(l'...

Porti, Adsp Civitavecchia alza aliquota sovrattassa merci per ... Adnkronos

Il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Centro Settentrionale ha approvato all'unanimità, l'incremento della aliquota della sovrattassa ...ROMA - “La riforma dei porti si mette in movimento”. Lo ha spiegato il vice ministro dei Trasporti Edoardo Rixi, commentando la riunione della Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di ...